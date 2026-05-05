04:47, 5 мая 2026Бывший СССР

Марочко: ВС России начали бои за Василевку на добропольском участке
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на добропольском участки и начали бои за населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Говоря о добропольском направлении, за последнее время у наших военнослужащих здесь есть неплохие результаты (...) Сейчас идет борьба за населенный пункт Василевка, который находится северо-западнее от Новоалександровки», — сообщил Марочко.

Ранее стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в населенном пункте идут городские бои.

