Губернатор Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по заправке в городе Льгов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по заправке в городе Льгов Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ранены двое. У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», — написал он.

Пострадавшим уже оказали помощь в Льговской центральной районной больнице, на данный момент их отправляют в Курскую областную больницу.

По словам Хинштейна, при ударе повреждения получило заправочное оборудование.

Помимо того, ВСУ 5 мая ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по мирным жителям в поселке Белая Березка Брянской области. Пять человек пострадали.