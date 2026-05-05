13:08, 5 мая 2026Спорт

Вяльбе посоветовала Коростелеву «притухнуть и тренироваться»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) обратился с советом к Савелию Коростелеву. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер прокомментировала высказывание спортсмена, который поинтересовался у назвавшего цирком Олимпиаду-2026 трехкратного чемпиона ОИ Александра Большунова, почему тот сам не приехал на Игры.

«Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелеву. Вот он теперь звезда, но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады», — заявила Вяльбе. Она добавила, что Коростелеву «нужно притухнуть немного и тренироваться».

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступали Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева, которые не завоевали медалей.

