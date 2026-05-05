Судзуки: Послание премьера Японии касается важности отношений и Украины

Устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, привезенное им в Москву, касается важности двусторонних отношений и темы урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Такаити полностью осознает важность российско-японских отношений. А также хочет установления мира на Украине», — сказал он.

По словам депутата, это то, что японский премьер-министр сказала и хочет, чтобы он передал это России.

Уточняется, что депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии находится с визитом в России 3-5 мая.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко во время встречи с Судзуки назвал условие, при котором будет возможно возобновление двусторонних контактов. По его словам, для этого требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса.