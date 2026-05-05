Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 5 мая 2026Мир

Японский депутат рассказал о содержании послания России от премьер-министра

Судзуки: Послание премьера Японии касается важности отношений и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, привезенное им в Москву, касается важности двусторонних отношений и темы урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Такаити полностью осознает важность российско-японских отношений. А также хочет установления мира на Украине», — сказал он.

По словам депутата, это то, что японский премьер-министр сказала и хочет, чтобы он передал это России.

Уточняется, что депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии находится с визитом в России 3-5 мая.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко во время встречи с Судзуки назвал условие, при котором будет возможно возобновление двусторонних контактов. По его словам, для этого требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

    Тренер «Зенита» назвал фаворита Лиги чемпионов

    В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

    В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права

    В МИД России заявили о переводе региона НАТО на «казарменно-караульное положение»

    Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

    Японский депутат рассказал о содержании послания России от премьер-министра

    Девочку нашли мертвой на улице в Подмосковье

    Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки

    Обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok