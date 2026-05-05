Силовые структуры
13:32, 5 мая 2026

Заработавшая на сирийских мигрантах россиянка избежала колонии

В Брянской области россиянку поймали на ввозе нелегальных мигрантов из Сирии
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В Брянской области 34-летнюю местную жительницу признали виновной в организации незаконного въезда в Россию иностранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, осенью 2022 года осужденная вступила в сговор с неизвестным, который за вознаграждение убедил ее предоставить ходатайства о выдаче гостевых приглашений для трех граждан Сирии. В предоставленных в местное УМВД письмах женщина гарантировала предоставить иностранцам жилье и медобеспечение, но выполнять обязательства она не планировала. По ее приглашениям в страну незаконно въехали два сирийца. Подсудимая признала вину и раскаялась. В итоге она избежала колонии, отделавшись двумя годами условного срока.

Ранее сообщалось, что в Приангарье задержана 48-летняя директор Центра международных сервисов одного из высших учебных заведений Иркутска за аферу с иностранными студентами.

