Заработавшая на сирийских мигрантах россиянка избежала колонии

В Брянской области россиянку поймали на ввозе нелегальных мигрантов из Сирии

В Брянской области 34-летнюю местную жительницу признали виновной в организации незаконного въезда в Россию иностранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, осенью 2022 года осужденная вступила в сговор с неизвестным, который за вознаграждение убедил ее предоставить ходатайства о выдаче гостевых приглашений для трех граждан Сирии. В предоставленных в местное УМВД письмах женщина гарантировала предоставить иностранцам жилье и медобеспечение, но выполнять обязательства она не планировала. По ее приглашениям в страну незаконно въехали два сирийца. Подсудимая признала вину и раскаялась. В итоге она избежала колонии, отделавшись двумя годами условного срока.

