Зеленский впервые посетил королевство у Ормузского пролива

Зеленский впервые посетил Бахрейн и встретился с королем Аль Халифой

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Бахрейн и встретился с королем монархии Хамадом бин Исой Аль Халифой. Об этом написал Telegram-канал его офиса.

«В Манаме (в столице королевства — прим. «Ленты.ру») президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Королевства Бахрейн Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой», — говорится в пресс-релизе.

В офисе президента уточнили, что это первый визит Зеленского в это ближневосточное королевство. Кроме того, это и первая с 2003 года встреча лидеров Украины и Бахрейна.

Бахрейн является островным государством, находящимся внутри Персидского залива. Оно расположено к западу-северо-западу от Ормузского пролива. В мае Bloobmerg писало, что Бахрейн вместе с Кувейтом и Ираком оказались наиболее уязвимы из-за перекрытия Ираном Ормуза по причине того, что они теряют в совокупности около 700 миллионов долларов нефтяных доходов ежедневно.