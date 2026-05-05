Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 5 мая 2026Бывший СССР

Зеленский впервые посетил королевство у Ормузского пролива

Зеленский впервые посетил Бахрейн и встретился с королем Аль Халифой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Бахрейн и встретился с королем монархии Хамадом бин Исой Аль Халифой. Об этом написал Telegram-канал его офиса.

«В Манаме (в столице королевства — прим. «Ленты.ру») президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Королевства Бахрейн Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой», — говорится в пресс-релизе.

В офисе президента уточнили, что это первый визит Зеленского в это ближневосточное королевство. Кроме того, это и первая с 2003 года встреча лидеров Украины и Бахрейна.

Бахрейн является островным государством, находящимся внутри Персидского залива. Оно расположено к западу-северо-западу от Ормузского пролива. В мае Bloobmerg писало, что Бахрейн вместе с Кувейтом и Ираком оказались наиболее уязвимы из-за перекрытия Ираном Ормуза по причине того, что они теряют в совокупности около 700 миллионов долларов нефтяных доходов ежедневно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Раскрыты трое расчленивших и разбросавших жертву по городу россиян

    Ушедший из России производитель объявил отзыв десятков тысяч мотоциклов

    Россиянам напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче

    Зеленский впервые посетил королевство у Ормузского пролива

    В России сравнили Пашиняна с Зеленским

    Телеоператор засмотрелся на модель во время прямого эфира и рассмешил пользователей сети

    Россияне просидели в самолете в Турции семь часов из-за ракетной опасности

    Москвичи увидят яркий звездопад

    Киркоров рассказал о внезапном крещении во время гастролей по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok