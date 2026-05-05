00:30, 5 мая 2026

Женщина потеряла память после аварии и снова вышла замуж за того же мужчину

В Малайзии женщина потеряла память и вышла замуж за того же мужчину
Олег Парамонов
Фото: @storie.my / Screengrabs

Жительница Малайзии, потерявшая память после аварии, повторно вышла замуж за того же мужчину. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Авария случилась около восьми лет назад. Хотя женщина забыла и его, и собственных детей, мужчина решил остаться с ней. Спустя много лет он решил сделать ей сюрприз и снова сыграть свадьбу. Подготовить повторную церемонию ему помогли двое сыновей.

Супруги в одинаковых традиционных нарядах вошли в дом, где их встретили дети, которые подбрасывали в воздух лепестки цветов. Растроганная женщина прослезилась, когда муж надел ей на палец обручальное кольцо.

«Я не ошиблась с выбором мужа», — сказала она в видео, опубликованном на TikTok. По словам женщины, она благодарна супругу за то, что он оставался рядом все эти годы.

Ранее сообщалось, что женщина из США пожаловалась на головную боль и на следующее утро потеряла память. Она была уверена, что проснулась в 1980 году после сдачи экзамена в старшей школе.

