Женщина потеряла память после аварии и снова вышла замуж за того же мужчину

Жительница Малайзии, потерявшая память после аварии, повторно вышла замуж за того же мужчину. Об этом сообщает издание AsiaOne.
Авария случилась около восьми лет назад. Хотя женщина забыла и его, и собственных детей, мужчина решил остаться с ней. Спустя много лет он решил сделать ей сюрприз и снова сыграть свадьбу. Подготовить повторную церемонию ему помогли двое сыновей.
Супруги в одинаковых традиционных нарядах вошли в дом, где их встретили дети, которые подбрасывали в воздух лепестки цветов. Растроганная женщина прослезилась, когда муж надел ей на палец обручальное кольцо.
«Я не ошиблась с выбором мужа», — сказала она в видео, опубликованном на TikTok. По словам женщины, она благодарна супругу за то, что он оставался рядом все эти годы.
