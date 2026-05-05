05:01, 5 мая 2026

Женщина встретила идеального партнера и расстроилась после секса с ним

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет девушке, которая нашла идеального партнера, но расстроилась, когда отношения дошли до постели. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, с партнером они вместе уже больше двух лет, но она ни разу не испытывала оргазма во время секса с ним. «Я хорошо умею притворяться, и он понятия не имеет, что что-то не так, думает, что у нас отличная сексуальная жизнь. Из разговоров с подругами я знаю, что некоторые могут испытывать три или четыре оргазма подряд, а я была бы благодарна хотя бы за один», — написала она.

Женщина отметила, что ее предыдущие партнеры были неприятными людьми, но отличными любовниками. И хотя ей нравится ее бойфренд, она все чаще задумывается о расставании. «Я знаю, что нужно быть более прямой и честной, но боюсь, если я что-нибудь скажу, это может серьезно задеть его самолюбие», — добавила автор письма.

В ответ Коллинз призвала женщину взять на себя ответственность за собственное сексуальное удовольствие.. «Вам нужно (...) рассказать ему, что вас возбуждает, а что нет. Если во время секса вы переместите его руки туда, куда вам нужно, это просто будет частью любовного акта и не покажется чем-то особенным», — подчеркнула коуч.

Коллинз добавила, что у мужчины тоже могут быть претензии к сексуальной жизни, о которых он может молчать. Открытый разговор и предложение ввести в интимную жизнь новые сексуальные практики могут исправить это, уверена специалистка. «Меньшинство женщин достигает оргазма только при проникающем акте, существуют и другие способы достижения оргазма. Пришло время включить их в свои занятия любовью», — заключила она.

Ранее Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разрывать отношения с женатыми мужчинами.

