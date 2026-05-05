Жители Закарпатья устроили протест из-за мобилизации священника

Жители Закарпатья перекрыли дорогу в знак протеста против мобилизации священника

На Украине, в Закарпатской области, вспыхнул протест после того, как сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) принудительно задержали местного священника. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, инцидент произошел в селе Липча Хустского района. Жители населенного пункта, возмущенные действиями представителей ТЦК в отношении отца Сергия, заблокировали дорогу, перекрыв движение транспорта. В настоящий момент местонахождение священника неизвестно.

Ранее издание «Страна.ua» анонсировало ужесточение Украиной мобилизации за счет ограничения количества отсрочек для сотрудников критически важных предприятий, по итогам которой «40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют».