Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

Астроном Кошман: Лучше всего звездопад будет виден с 2 до 4 часов утра

Этой ночью москвичи застанут звездопад. Каким он будет, агентству ТАСС рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Звездопад Майские Аквариды пройдет в ночь на среду, 6 мая. На пике активности метеорного потока количество «падающих звезд» может доходить до сорока в час. Увидеть космическое явление можно будет с балконов высоких этажей, советует Кошман. Лучшее время для наблюдения звездопада — период с двух до четырех часов утра. Область вылета метеоров-вспышек будет располагаться над юго-восточным горизонтом, поэтому самый выгодный вид откроется из окон, направленных на восток и юго-восток.

В свою очередь эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рекомендует наблюдать за звездопадом подальше от городского освещения и ориентируясь на звезду Альтаир. Чтобы глаза успели привыкнуть к темноте, стоит отказаться от использования смартфона за некоторое время до наблюдения.