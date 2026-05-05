Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 5 мая 2026Экономика

Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

Астроном Кошман: Лучше всего звездопад будет виден с 2 до 4 часов утра
Виктория Клабукова

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Этой ночью москвичи застанут звездопад. Каким он будет, агентству ТАСС рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Звездопад Майские Аквариды пройдет в ночь на среду, 6 мая. На пике активности метеорного потока количество «падающих звезд» может доходить до сорока в час. Увидеть космическое явление можно будет с балконов высоких этажей, советует Кошман. Лучшее время для наблюдения звездопада — период с двух до четырех часов утра. Область вылета метеоров-вспышек будет располагаться над юго-восточным горизонтом, поэтому самый выгодный вид откроется из окон, направленных на восток и юго-восток.

В свою очередь эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рекомендует наблюдать за звездопадом подальше от городского освещения и ориентируясь на звезду Альтаир. Чтобы глаза успели привыкнуть к темноте, стоит отказаться от использования смартфона за некоторое время до наблюдения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Японский депутат высказался о сроках снятия санкций с России

    Илон Маск репостнул цитату из романа Достоевского

    Покалеченная в Дубае украинская модель дала первое интервью западным СМИ. Что нового она рассказала о скандальной вечеринке?

    Появились подробности об освобождении двух россиянок в Мьянме

    Россиянам назвали самые подешевевшие в апреле машины

    «Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за звездопадом

    Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

    Трамп увидел выгоду в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok