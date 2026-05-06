14:39, 6 мая 2026

106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

Никита Савин
Фото: Anthony Devlin / Getty Images

В Великобритании позолотчица королевской семьи отметила 106-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает GB News.

Бетти Уэрри родилась в 1920 году в Дербишире. В 14 лет ее взяли ученицей мастера по позолоте в компанию Royal Crown Derby, которая производит фарфор с середины XVIII века и, в частности, поставляет посуду и другие изделия двору. Уэрри быстро научилась делать посуду и украшать ее драгоценными металлами. Она принимала участие в создании фарфоровых аксессуаров для коронаций Эдуарда VIII и Георга VI.

В годы Второй мировой войны британка работала в авиастроении, а после основала собственную школу мастеров позолоты. В 1972 году Уэрри стала куратором музея при заводе Royal Crown Derby. Сейчас 106-летняя долгожительница живет в пансионате для пожилых людей в Ноттингеме. «Когда я начинала карьеру в Royal Crown Derby, я очень любила путешествовать. Но я бы сказала, что секрет долгой и счастливой жизни — это просто усердная работа», — сказала Уэрри.

Ранее 105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

