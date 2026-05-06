49-летнего Орландо Блума заметили с полуголой 27-летней «копией Кэти Перри»

49-летнего Орландо Блума заметили с полуголой 27-летней моделью Даксбери

Британского актера Орландо Блума заметили с предполагаемой возлюбленной на афтепати благотворительного бала Met Gala. Снимки уличных фотографов публикует Daily Mail.

49-летний Блум появился на вечеринке в компании 27-летней модели и блогерши Мередит Даксбери, которую в соцсетях уже окрестили «копией Кэти Перри». Манекенщица была одета в кружевное платье, прозрачная ткань которого оголяла ее тело, а ее спутник предпочел спортивный костюм.

В ноябре 2025 года певица Перри озвучила причины расставания с Блумом в песне. В композиции исполнительница обвиняет мужчину в расставании, подчеркивая, что устала ждать, пока он изменится. «Перепробовала все лекарства», «Занизила свои ожидания», «Не так уж сложно спросить, как мой день», — говорится в треке. Предполагается, что речь идет о Блуме.