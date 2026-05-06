Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:09, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

Блогер Артемий Лебедев посоветовал не спорить о политике с близкими и друзьями
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет зрителю, который пожаловался на прозападную точку зрения своих друзей. В видео, доступном во «ВКонтакте», он призвал автора обращения не спорить с близкими на тему политики.

Зритель Лебедева заявил, что в последние годы он отказался от прозападных взглядов и ему нередко хочется доказать друзьям, которые продолжают их придерживаться, что Россия — хорошая страна.

«Никогда не нужно спорить на политические темы с друзьями и родственниками, особенно если они упоротые и не согласны с твоей точкой зрения», — ответил ему Лебедев. Он подчеркнул, что с помощью спора зрителю вряд ли удастся переубедить близких изменить свои взгляды, и порекомендовал ему находить другие темы для общения.

Блогер назвал самым важным выводом в такой ситуации решение никому ничего не доказывать. «Все все сами поймут просто со временем», — заключил он.

Ранее Лебедев ответил на обращение зрителя, переживающего из-за возможного начала третьей мировой войны. Блогер призвал автора письма не думать на эту тему и заявил, что человечество всегда вело какие-либо боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

    Покинувший Россию автогигант заявил о падении прибыли

    Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

    Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

    Блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео

    Россияне стали путешествовать по судам ради эмоций

    Вяльбе отказалась считать Большунова идиотом

    Пассажиров предупредили о массовых задержках рейсов в Сочи

    Рехаб-центр известного певца обвинили в издевательствах над пациентами за деньги

    Бойцов «Эспаньолы» взяли под стражу за оборот оружия и взрывчатки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok