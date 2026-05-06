Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

В Москве задержали 24-летнего бывшего сотрудника российского федерального телеканала за 40 эпизодов детской порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении него возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина дал признательные показания.

По информации правоохранителей, в период с февраля 2022 по май 2024 года фигурант хранил в телефоне педофильские материалы. Кроме того, он делился своей коллекцией с другими людьми в переписках.

Как сообщает Bazа, ранее задержанный баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлево Восточное как самовыдвиженец.

