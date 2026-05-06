Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 6 мая 2026Силовые структуры

Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

В Москве задержали экс-сотрудника федерального канала за педофильске материалы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве задержали 24-летнего бывшего сотрудника российского федерального телеканала за 40 эпизодов детской порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении него возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина дал признательные показания.

По информации правоохранителей, в период с февраля 2022 по май 2024 года фигурант хранил в телефоне педофильские материалы. Кроме того, он делился своей коллекцией с другими людьми в переписках.

Как сообщает Bazа, ранее задержанный баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлево Восточное как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что в Калуге осудили мужчину за совращение 16 несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Стало известно о «ходящих ходуном» домах в российском регионе

    Бывший сотрудник российского телеканала оказался коллекционером детской порнографии

    Минтранс захотел отменить плату за парковку для двух машин для некоторых россиян

    В России отреагировали на удары ВСУ по Крыму и Чебоксарам перед режимом тишины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok