20:50, 6 мая 2026

Бывший стилист рассказал о беспорядочном сексе звезд в туалетах на Met Gala

The Sun: Интимная близость звезд на Met Gala стала обычным для них явлением
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший стилист, пожелавший остаться анонимным, раскрыл страшную правду о поведении звезд на балу Met Gala. Его комментарий публикует The Sun.

Инсайдер утверждает, что беспорядочный секс знаменитых гостей в туалетах Метрополитен-музея — обычное явление на Met Gala. По его словам, некоторые из них приезжают на мероприятие без своих партнеров. Собеседник портала рассказал, что однажды две сестры из популярного реалити-шоу сильно напились и стали предлагать мужчинам-актерам интимную близость с ними.

Бал Met Gala 2026 традиционно прошел в пространстве Метрополитен-музея в Нью-Йорке, США. В этом году сопредседателями мероприятия стали певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и журналистка Анна Винтур. Миллиардер Джефф Безос и его жена репортерша Лорен Санчес выступили в качестве спонсоров бала.

В марте 2025 года стало известно, что кинопремия «Оскар» лишилась миллионов из-за непредвиденного поведения гостей.

