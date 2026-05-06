12:34, 6 мая 2026

Бывший военный обезвредил вооруженного часового, перелез стену и сбежал из рабства

Олег Парамонов
Фото: Baidu

Бывший китайский военный, попавший в рабство в Мьянме, сумел перелезть через шестиметровую стену, обезвредил вооруженного часового на границе и сбежал на свободу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ян Лэй более 20 лет назад служил в мотострелковых войсках, а в последнее время работал гидом в Таиланде. На границе его и группу туристов, которых он вел, похитили, переправили в Мьянму и продали в лагерь интернет-мошенников.

Человек, который завел их в ловушку, тоже попал в неволю. В первый же вечер Ян избил его, что впечатлило главаря мошенников. Он разрешил бывшему военному воспользоваться телефоном. Вместо родственников тот тайно позвонил в китайские правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

У задней стены общежития Ян заметил мешки с песком и доски. По ним он взобрался на шестиметровую стену и перелез на другую сторону. До границы было всего три километра, но идти напрямую было нельзя из-за патрулей. Ян решил бежать в горы. Чтобы ищейки не взяли след, он вымазался коровьим навозом.

К часу ночи Ян добрался до границы, которую охранял вооруженный часовой. Бывший военный прятался до трех часов ночи, потом подкрался к часовом сзади с веревкой в руках и сумел справиться с ним. На рассвете он пересек границу с Таиландом и добрался до посольства Китая. Через две недели он вернулся домой.

Ранее сообщалось, что в Мьянму вывезли более сотни тысяч человек, похищенных в разных странах Азии. Их держат в неволе и заставляют работать на преступников. Таиланд и Китай всерьез занялись борьбой с новоявленными работорговцами лишь в январе 2025 года, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.

