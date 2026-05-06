11:46, 6 мая 2026

Директриса организовала детский бойцовский клуб в школе и отделалась месяцем тюрьмы

Никита Савин
Фото: Craighead County Sheriff's Office

Бывшая владелица и директриса школы из американского штата Арканзас организовала детский бойцовский клуб и отделалась месяцем тюрьмы. Об этом пишет Fox News.

51-летнюю Мэри Трейси Моррисон и трех учителей школы The Delta Institute for the Developing Brain в городе Джонсборо арестовали в апреле 2025 года. Расследование началось после того, как мать ученика написала заявление в полицию о физических и психологических издевательствах над ним. В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой Моррисон посадила ребенка на пол в школьном классе и приказала 18 одноклассникам встать вокруг. Затем она приказала каждому по разу ударить мальчика.

Потом Моррисон оскорбляла ребенка, пока другой школьник пинал и душил его. Экзекуция продолжалась полчаса, причем директриса призывала одноклассников бить мальчика в промежность. Затем она заставила избитого извиниться перед остальными и приказала им никому никогда не рассказывать о случившемся и не обсуждать это.

4 мая Моррисон признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в допущении жестокого обращения с ребенком и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступных действий. Ее приговорили к месяцу заключения, трем месяцам домашнего ареста и девяти годам условного срока. Моррисон запретили работать с детьми на неопределенный срок. Какое наказание понесли ее подельники, не сообщается.

В марте 2025 года сообщалось, что сотрудников исправительного учреждения для малолетних преступников из Калифорнии обвинили в организации «гладиаторских боев». Тюремщики поощряли драки между подопечными.

