Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 6 мая 2026Мир

Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

Йоргенсен: Мир столкнулся с самым серьезным в истории энергокризисом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за конфликта на Ближнем Востоке весь мир столкнулся с самым серьезным в истории энергетическим кризисом. На это указал еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, его цитируют «Известия».

«Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории — кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства», — сказал Йоргенсен.

Он пояснил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке страны — члены Евросоюза уже переплатили около 30 миллиардов евро за энергоносители, при этом не получив никаких дополнительных поставок.

Ранее Йоргенсен счел ошибкой призывы отказаться от запрета на газ из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Полковник ВСУ сбежал с украденными у солдат деньгами

    Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok