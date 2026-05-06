Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

Йоргенсен: Мир столкнулся с самым серьезным в истории энергокризисом

Из-за конфликта на Ближнем Востоке весь мир столкнулся с самым серьезным в истории энергетическим кризисом. На это указал еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, его цитируют «Известия».

«Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории — кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства», — сказал Йоргенсен.

Он пояснил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке страны — члены Евросоюза уже переплатили около 30 миллиардов евро за энергоносители, при этом не получив никаких дополнительных поставок.

Ранее Йоргенсен счел ошибкой призывы отказаться от запрета на газ из России.