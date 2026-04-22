В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

Еврокомиссар Йоргенсен счел ошибкой призывы отказаться от запрета на газ из РФ

Участившиеся в последнее время призывы отказаться от запрета на поставки российских энергоресурсов (в том числе природного и сжиженного природного газа) являются ошибкой. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, его слова приводит ТАСС.

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо продолжать придерживаться строгой позиции по этому вопросу и не делать никаких послаблений. Несмотря на энергокризис, подчеркнул Йоргенсен, ЕС следует не покупать «ни одной молекулы» российского газа.

Возобновление закупок энергоресурсов из России стало бы для региона «огромной ошибкой», заверил еврокомиссар. «Решение Еврокомиссии однозначно — мы не должны использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», — резюмировал Йоргенсен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Нынешний энергокризис в ЕС был вызван масштабными перебоями с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока. Блокировка Ормузского пролива Ираном спровоцировала резкое снижение экспорта нефти, нефтепродуктов и газа из охваченного войной региона. В результате ЕС столкнулся со стремительным ростом цен на энергоресурсы, а также с рисками нехватки дизельного топлива и авиационного керосина.

В целом с марта затраты блока на энергоносители увеличились более чем на 22 миллиарда евро. В качестве мер борьбы с кризисом власти ЕС, как уточнялось, рассматривают несколько вариантов, включая возможность закрытия части общественных зданий, снижение платы за проезд в общественном транспорте, сокращение налогов на электроэнергию и предоставление сотрудникам европейских предприятий как минимум одного дня в неделю удаленной работы.