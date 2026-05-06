Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 6 мая 2026Бывший СССР

Глава разведки Армении объяснила слова Пашиняна о войне с Азербайджаном

Григорян назвала логичными слова Пашиняна о войне в случае победы оппозиции
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о войне с Азербайджаном в случае приходе к власти оппозиции логичны. Заявление политика объяснила глава Службы внешней разведки страны Кристина Григорян, сообщает «Sputnik Армения».

По ее словам, если на предвыборном этапе участники выборов ставят под сомнение фундамент архитектуры мира, это предполагает, что процесс может быть сорван.

На вопрос о том, на чем основаны предостережения Пашиняна и есть ли соответствующие данные разведки, она ответила, что ее служба отслеживает ситуацию «в режиме 24/7».

Ранее премьер Армении заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Стало известно о поворотном моменте в конфликте США и Ирана

    Российской волейболистке предложили выступать за сборную Турции

    Российский полицейский торговал уголовными делами и наказывал невиновных

    Массовая драка под песню «Нас бьют — мы летаем» в Москве попала на видео

    Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok