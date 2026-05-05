Госдеп одобрил возможную продажу бомб JDAM Украине на 373,6 миллиона долларов

Госдеп США сообщил, что одобрил возможную продажу Украине авиабомб JDAM, а также сопутствующего оборудования. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе считают, что эта сделка поспособствует достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов. Кроме того, утверждают там, она поможет решению задач в области национальной безопасности. «Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов», — сказано в заявлении.

Там также подчеркнули, что продажа этих бомб Киеву не повлияет на общий военный баланс в регионе.

JDAM — авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Их масса составляет от 230 до 960 килограмм, а дальность применения — от 40 до 75 километров. Эти бомбы реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине — не война США.