21:58, 5 мая 2026Мир

Госдеп одобрил возможную продажу бомб JDAM Украине на 373,6 миллиона долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Госдеп США сообщил, что одобрил возможную продажу Украине авиабомб JDAM, а также сопутствующего оборудования. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе считают, что эта сделка поспособствует достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов. Кроме того, утверждают там, она поможет решению задач в области национальной безопасности. «Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов», — сказано в заявлении.

Там также подчеркнули, что продажа этих бомб Киеву не повлияет на общий военный баланс в регионе.

JDAM — авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Их масса составляет от 230 до 960 килограмм, а дальность применения — от 40 до 75 километров. Эти бомбы реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине — не война США.

