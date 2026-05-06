Экономика
12:45, 6 мая 2026Экономика

Идею установить в России единую цену на яйца раскритиковали

Эксперт Холод: Идея единой цены на яйца противоречит рыночной экономике
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Идея установить в России единую цену на яйца противоречит принципам рыночной экономики. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Рыночная экономика — это свободное ценообразование. Цена — это как раз показатель, нужно производиться больше или меньше», — заметил он и уточнил, что вмешиваться в вопросы ценообразования может только антимонопольная служба. «Но нет признаков монопольного сговора. Вмешательство в текущей ситуации просто законсервирует нестабильность и неприятности на этом рынке», — добавил Холод.

Ранее в мае газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что российские производители яиц обсуждают с отраслевыми союзами и регуляторами введение диапазона цен на куриное яйцо категории С1. Участники рынка хотели бы, чтобы минимальная цены были установлены как для закупок, так и в рознице.

