Иран пригрозил ближневосточной стране «заставляющим пожалеть» ответом

Иран предупредил ОАЭ о сокрушительном ответе при посягательстве на его интересы

Иран в последние дни не наносил удары ракетами и беспилотниками по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), однако будет готов дать сокрушительный ответ в случае посягательства ОАЭ на интересы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» полковник Эбрагим Зольфагари, передает ISNA.

«Предупреждаем: если с территории ОАЭ будут совершены действия против иранских островов, портов и побережий, мы дадим сокрушительный и заставляющий пожалеть ответ», — сказал он.

Зольфагари отметил, что если бы Иран действительно проводил военные операции против ОАЭ, то иранские власти заявили бы об этом решительно и открыто. По его словам, ОАЭ позволили использовать свою территорию в качестве ключевой региональной базы для вооруженных сил США и Израиля и тем самым «попали в ловушку американцев и сионистов».

Ранее Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешек Израиля и Нетаньяху», добавив, что неверный шаг Абу-Даби повлечет за собой серьезные ответные меры.

4 мая в эмирате Эль-Фуджейра произошел пожар на территории нефтепромышленного комплекса, причиной которого стал удар беспилотника. По данным властей, БПЛА был запущен с территории Ирана.