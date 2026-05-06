Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 6 мая 2026Мир

Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

Иран пообещал обеспечить транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз в свой адрес. С таким заявлением выступили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Reuters.

«С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу», — утверждается в публикации.

Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность владельцам и капитанам судов за соблюдение правил при передвижении по водному пути.

Ранее военнослужащие армии США отразили атаки Ирана на два американских торговых судна в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    Россиянам предложили туры в Северную Корею в преддверии Дня Победы

    Стали известны цели ударов по Харькову

    Появились подробности удара ВСУ по Крыму перед объявленным Зеленским перемирием

    Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

    Страна ЕС попросила защиты от США

    Дачников предупредили об ошибке при обработке участка от вредителей

    Ушедший из России автоконцерн подал в суд на дилера

    АвтоВАЗ раскрыл палитру окрасов новейшего Azimut

    Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok