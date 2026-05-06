США отразили атаки Ирана на свои суда

NBC: США отразили атаки Ирана на два американских судна в Ормузском проливе

Военнослужащие армии США отразили атаки Ирана на два американских торговых судна в Ормузском проливе. Об этом NBC News рассказал истчоники в Пентагоне.

По словам собеседников телеканала, иранцы попытались атаковать оба судна, применив ракеты и дроны, однако находящиеся на борту судов военнослужащие отразили удары и ответным ударом потопили несколько иранских катеров. В оборонном ведомстве подчеркнули, что действия американской стороны являются «разумными мерами безопасности».

Как указывает NBC News, это первый в истории случай, когда американские военнослужащие находились непосредственно на борту гражданских судов в Ормузском проливе.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио призвал руководство Ирана «сделать разумный выбор, который будет правильным для их народа», согласившись с условиями Соединенных Штатов.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли если иранцы атакуют американские военные корабли, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.