08:37, 6 мая 2026

Госдеп обратился с призывом к руководству Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио. Фото: Li Yuanqing / Globallookpress.com

Для Ирана настало время сделать разымный выбор, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Его слова приводятся на официальном сайте американского внешнеполитического ведомтсва.

«Послушайте, для Ирана настало время сделать разумный выбор, и, очевидно, им это нелегко, потому что в их системе управления существует раскол», — отметил дипломат.

По словам Рубио, высшие чины Исламской Республики «мягко говоря, не в своем уме», но им «важно сделать разумный выбор, который будет правильным для их народа».

«Президент — наш президент — снова и снова доказывал, что он предпочитает мир, но Иран должен принять реальность ситуации, сесть за стол переговоров и согласиться на условия, которые будут выгодны для них, но в конечном итоге — и для всего мира», — резюмировал шеф Госдепа.

Ранее стало известно, что Белый дом перед началом операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе тайно проинформировал Иран о готовящейся миссии и предостерег его от вмешательства.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли если иранцы атакуют американские военные корабли, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

