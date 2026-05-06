08:13, 6 мая 2026Мир

Стало известно о тайном сообщении США Ирану перед новой операцией в Ормузском проливе

Axios: Белый дом проинформировал Иран о готовящейся операции «Проект Свобода»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Amirhosein Khorgooi / Reuters

Белый дом перед началом операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе тайно проинформировал Иран о готовящейся миссии и предостерег его от вмешательства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Это частное сообщение свидетельствует о том, что Белый дом хотел снизить риск возможной эскалации конфликта», — отмечает издание.

Отмечается, что несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона, Иран предпринял попытку воспрепятствовать миссии и нанес серию ударов по кораблям Военно-морских сил США, торговым судам и объектам на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.

