00:06, 6 мая 2026Мир

Иран выступил с предупреждением в сторону США

МИД Ирана предупредил США о последствиях размещения баз в ОАЭ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

МИД Ирана опубликовал в Telegram-канале заявление, в котором предупредил США о последствиях в том случае, если Вашингтон продолжит размещать на территории ОАЭ свои военные базы.

«Предупреждаем о серьезных последствиях этой ситуации для безопасности и стабильности региона», — говорится в заявлении. Кроме того, внешнеполитическое ведомство осудило «подрывные действия» властей в Абу-Даби и их сговор с враждебными сторонами.

Ранее бывший советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль заявил, что Абу-Даби попали в порочный круг, поскольку новые атаки Ирана по территории страны могут сблизить ОАЭ с США и Израилем.

