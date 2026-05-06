16:38, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Известный журналист-иноагент заявил о прошедшей впустую жизни

Маргарита Щигарева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известный советский и российский спортивный комментатор, журналист Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) высказался об итогах своей жизни. На эту тему он побеседовал с журналистом Станиславом Кучером (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

Набутов, которому в августе исполнится 69 лет, выразил мнение, что его жизнь прошла «не впустую, но почти впустую». «Где-то я доволен чем-то, что делалось. В основном недоволен тем, что не сделано было, или профуфлил, или сделал не так, или сделал плохо и ленился», — заявил он.

Журналист также счел нормальным быть недовольным собой и своими достижениями.

Ранее Набутов высказался о популярном реалити-шоу «За стеклом», которое выходило в начале 2000-х годов и которое он вел. Он отказался считать скандальный телепроект порнографией.

Перед этим журналист также рассказал об эмиграции. Набутов отметил, что принял решение об отъезде из страны за считаные часы.

