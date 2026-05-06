Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану

Глава МИД Китая Ван И: США и Иран должны заключить всеобъемлющее соглашение

США и Ирану нужно заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее, при этом за Тегераном должно остаться право развивать свою атомную энергетику. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает CNN.

«Китай считает, что всеобъемлющее соглашение о прекращении боевых действий не допускает задержек, а возобновление войны тем более нежелательно», — указал китайский министр.

Ван И добавил, что Пекин ценит приверженность Ирана отказу от разработки ядерного оружия, отметив, что Исламская Республика имеет законное право на мирное использование ядерной энергии.

Ранее Аракчи заявил, что Иран готов заключить с США «справедливое соглашение» об урегулировании конфликта. Он также поблагодарил КНР за осуждение действий США и Израиля.