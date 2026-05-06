Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 6 мая 2026Мир

КНДР исключила из конституции упоминания о воссоединении с Югом

Северная Корея исключила из конституции упоминания о воссоединении с Югом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Пхеньян внес изменения в основной закон, исключив упоминания о воссоединении и определив территорию страны как граничащую с Республикой Корея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Поправки, принятые на мартовской сессии Верховного народного собрания, закрепляют курс лидера Ким Чен Ына на признание двух Корей отдельными государствами. Согласно новой статье 2 северокорейская территория включает земли, которые на юге граничат с Южной Кореей.

Ким Чен Ын назначен главой государства, заменив прежнюю формулировку о верховном лидере. В конституции также прямо указано, что командование ядерными силами находится в руках председателя Государственной комиссии. Северная Корея описана как «ответственное государство обладающее ядерным оружием».

Южнокорейские эксперты отметили, что отсутствие конкретной морской границы может свидетельствовать о попытке Пхеньяна избежать немедленной эскалации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал Южную Корею страной, которая официально признается враждебной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Мировые запасы нефти рекордно снизились

    В России резко выросло число подставных аварий

    Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

    Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

    Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

    Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

    Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

    Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

    Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok