КНДР исключила из конституции упоминания о воссоединении с Югом

Северная Корея исключила из конституции упоминания о воссоединении с Югом

Пхеньян внес изменения в основной закон, исключив упоминания о воссоединении и определив территорию страны как граничащую с Республикой Корея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Поправки, принятые на мартовской сессии Верховного народного собрания, закрепляют курс лидера Ким Чен Ына на признание двух Корей отдельными государствами. Согласно новой статье 2 северокорейская территория включает земли, которые на юге граничат с Южной Кореей.

Ким Чен Ын назначен главой государства, заменив прежнюю формулировку о верховном лидере. В конституции также прямо указано, что командование ядерными силами находится в руках председателя Государственной комиссии. Северная Корея описана как «ответственное государство обладающее ядерным оружием».

Южнокорейские эксперты отметили, что отсутствие конкретной морской границы может свидетельствовать о попытке Пхеньяна избежать немедленной эскалации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал Южную Корею страной, которая официально признается враждебной.