Россиянам назвали время возвращения комаров

Биолог Марьинский: Первая волна комаров в России придется на вторую половину мая

Комары вернутся в центральные регионы России с середины мая. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По прогнозам ученого, первая волна активности кровососущих в Центральной России придется на вторую половину мая — начало июня. То, насколько быстро разовьются следующие поколения комаров, будет зависеть от погодных условий летом, отметил биолог.

Ранее были названы регионы России, жители которых рискуют столкнуться с малярийными комарами. Переносчики заболевания обитают на Кубани, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

В начале мая Марьинский заявил, что Центральная Россия вышла на пик сезонной активности иксодовых клещей. Как правило, он наступает ближе к майским праздникам.