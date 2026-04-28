Жителей ряда регионов России предупредили о малярийных комарах

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 28 апреля 2026

Инфекционист Матюхин: Малярийные комары обитают в Ростовской области и на Кубани
Виктория Клабукова

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

Комары — переносчики малярии обитают на юге России. В каких именно регионах страны можно подхватить заболевание, «Газете.Ru» рассказал главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Заразиться малярией от комаров можно на Кубани, причем угроза сохраняется даже на побережье Черного моря. Малярийные насекомые распространены в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Кроме того, комаров рода Anopheles можно встретить в Крыму.

Глобальное потепление способствует все большей экспансии клещей и комаров рода Aedes, которые переносят лихорадку Денге, Чикунгунья и вирус Зика. Все больше регионов планеты становятся ареалом обитания переносчиков тропических болезней. Климатические изменения повысили выживаемость комаров в более высоких широтах и высокогорных регионах, к примеру, высокогорных районах Восточной Африки, где за последние полвека показатели заболеваемости малярией просто взмыли. По прогнозам ученых, к 2080 году в зоне риска заражения малярией и лихорадкой Денге могут оказаться более восьми миллиардов человек.

Ранее первых комаров обнаружили в Исландии. Такая находка, по мнению специалистов, может служить индикатором настоящего экологического переворота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok