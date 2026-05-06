Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

Молдавия выставит России счет на €20 тысяч за ремонт Украиной высоковольтной ЛЭП

Руководство Молдавии направит России счет, полученный от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету, передает Newsmaker.

По его словам, работы обошлись примерно в 20 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей), претензию передадут через МИД.

Что касается Украины, то она получит средства от государственного предприятия «Молдэлектрика», которое выделит сумму из собственных фондов. «Позже мы увидим, как она будет возвращена», — сказал Жунгиету.

После отключения указанной ЛЭП в конце марта Молдавии пришлось вводить режим чрезвычайного происшествия (ЧП) в энергетике на 60 дней. Кишинев связал инцидент с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру юга Украины. В начале апреля режим ЧП отменили досрочно. Сам ремонт удалось завершить уже 28 марта.

