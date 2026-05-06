Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:33, 6 мая 2026Экономика

Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

Молдавия выставит России счет на €20 тысяч за ремонт Украиной высоковольтной ЛЭП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководство Молдавии направит России счет, полученный от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету, передает Newsmaker.

По его словам, работы обошлись примерно в 20 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей), претензию передадут через МИД.

Что касается Украины, то она получит средства от государственного предприятия «Молдэлектрика», которое выделит сумму из собственных фондов. «Позже мы увидим, как она будет возвращена», — сказал Жунгиету.

После отключения указанной ЛЭП в конце марта Молдавии пришлось вводить режим чрезвычайного происшествия (ЧП) в энергетике на 60 дней. Кишинев связал инцидент с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру юга Украины. В начале апреля режим ЧП отменили досрочно. Сам ремонт удалось завершить уже 28 марта.

Ранее сообщалось, что МИД Украины поддержал Молдавию в решении о выходе из Содружества Независимых Государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

    Макрон сделал заявление после разговора с президентом Ирана

    Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

    Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы военных лет

    Мужчина не выжил после удара головой о стеклянную дверь на курорте

    Медведь напал на человека возле школы

    Появились подробности о лечении пострадавших при ударах ВСУ по Чебоксарам

    Россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить

    Молдавия выставит России счет за повреждение линии электропередачи

    Необычное небо цвета фуксии в Калининграде объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok