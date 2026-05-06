00:30, 6 мая 2026

Молния попала в трех прятавшихся от ливня девочек

Екатерина Лобанова
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Уганде молния попала в трех девочек. Об этом сообщает Nilepost News.

В воскресенье, 3 мая, в районе Кабале на западе страны шел сильный ливень с грозой. Две 13-летних ученицы школы и четырехлетняя воспитанница детского сада, сестра одной из них, прятались от ненастья на кухне. Взрослых в этот момент не было дома. Когда молния ударила в здание, детей не стало мгновенно.

Директор школы, где учились девочки, назвал трагедию глубоко болезненной как для школы, так и для всего сообщества.

Лидер деревенской общины отметил, что из-за плохой погоды не удалось сразу связаться с полицией, из-за чего все формальности застопорились. Власти пока никак не отреагировали на произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

