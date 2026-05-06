Москалькова раскрыла число проживающих в России граждан Украины

Москалькова: В России проживают около двух миллионов граждан Украины

В России проживают около двух миллионов граждан Украины. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, среди проживающих в России украинцев есть как те, кто принял российское гражданство, так и те, кто не имеет такового.

Москалькова также сообщила о продолжающейся работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ.

«К нам приходят очень душераздирающие письма, что, мол, моя мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками, как нам ее забрать? А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности», — подчеркнула она.

Ранее Москалькова сообщила о переговорах по обмену пленными с Украиной. По ее информации, работа ведется в ежедневном формате.

До этого омбудсмен заявляла, что с украинской стороной также прорабатывается вопрос воссоединения 12 семей. Предварительно, данный обмен должен состояться в первой половине 2026 года.