12:45, 6 мая 2026Россия

Москалькова высказалась о желающих видеть Россию на коленях странах

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова передает РИА Новости.

Возлагая цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, омбудсмен подчеркнула, что Россия переосмысливает и понимает события прошлого через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня.

«Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы», — обозначила Москалькова, добавив, что «правда и справедливость остаются за Россией».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы пытаются навязать концепцию «мира посредством силы». Политик выразил мнение, что только «формирование у Европы животного страха может предотвратить бойню».

