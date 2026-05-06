Москвичей предупредили о пробках

Дептранс: Вечером 6 мая в Москве возможны пробки

В Москве вечером в среду, 6 мая, возможны затруднения движения в центре города, на третьем транспортом кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Об этом предупредил Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Автомобилистов также попросили не отвлекаться на телефоны во время поездки.

Также в ведомстве сообщили о перекрытии движения по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за прогноза грозы с дождем и порывистым ветром. Предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.