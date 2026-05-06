Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у прохожих и попали на видео

На таиландском острове Пхукет задержали иностранцев, которые занимались сексом в пассажирском фургоне на глазах у прохожих. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент сняла на видео местная жительница, ехавшая на мотоцикле позади фургона. На кадрах виден мужчина в белой рубашке и его спутница, которая расположилась на полу.

Сотрудники полиции начали расследование и на следующий день установили личности нарушителей. И мужчина, и женщина оказались гражданами иностранных государств. Грозящее им наказание не уточняется.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя полиция задержала пару, занимавшуюся сексом на глазах прохожих. Мужчина и женщина пытались скрыться.