Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 6 мая 2026Забота о себе

Мужчинам раскрыли неочевидный способ улучшить качество сна

Врач Куэста: Мочеиспускание сидя улучшает качество сна у мужчин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ToeFoTo / Shutterstock / Fotodom

Врач и эксперт по долголетию Фран Куэста раскрыл мужчинам неочевидный способ избавиться от бессонницы. Его рекомендацию приводит издание La Razon.

Куэста утверждает, что для улучшения качества сна мужчинам необходимо мочиться сидя, а не стоя. По его словам, если делать это стоя, то в мочевом пузыре всегда будет оставаться определенное количество мочи, поскольку в такой позе мышцы тазового дна не расслабляются.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Прямыми последствиями мочеиспускания стоя специалист назвал различные инфекции и проблемы с простатой, а среди косвенных — частые ночные пробуждения из-за позывов в туалет. Доктор также уточнил, что особенно актуальна его рекомендация для мужчин старше 40 лет.

Ранее уролог Ратмир Жилов рассказал о неочевидных симптомах камней в почках. Так, он призвал насторожиться при появлении ноющей боли в пояснице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД допустили провокации Украины на собственной территории

    Россиянка побывала в Мексике и сравнила местную еду со средством для чистки труб

    В Германии отреагировали на поставку ракет Taurus на Украину

    Нечаев заявил о подготовке Германии к войне с Россией

    На Украине раскритиковали Зеленского за агрессивную риторику и отказ искать компромиссы

    Мужчинам раскрыли неочевидный способ улучшить качество сна

    Аналитик заявил о развязывании США и ЕС конфликта на Украине

    На Украине признали серьезный ущерб объектам добычи газа в результате последних атак

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok