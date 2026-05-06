На Украине назвали симптом проигрыша в конфликте с Москвой

Марина Совина

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское общество показывает проигрыш Киева в конфликте с Москвой. На это в соцсети X указала украинский историк Марта Гавришко.

Она обратила внимание на заявления президента республики Владимира Зеленского, будто бы Украина успешно ведет боевые действия. «Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на передовую, а их семьи избивают и заливают слезоточивым газом, уже проиграла», — написала эксперт.

Ранее Гавришко заявила, что Киев фактически начал войну с выступающими против отправки украинцев на фронт женщинами, которые имеют потенциал для сотрясения власти президента Владимира Зеленского. Историк отметила, что украинки стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, и в отношении женщин-протестующих власти все чаще прибегают к насилию.

