На Украине не увидели предпосылок к изменению отношения США после президентства Трампа

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что не видит предпосылок к изменению отношения США к Украине после завершения президентства Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что у Украины нет финансовых и человеческих ресурсов, чтобы продолжать боевые действия после 2026 года, страна зависит от доброй воли партнеров, которая может измениться, например, в силу сложной финансовой ситуации.

«Да, можно еще 26 год тянуть, безусловно, судя по всему, текущие потребности будут закрыты, но что дальше? Ждать того, что Трамп закончится, и его загонят в повестку Байдена, наивно, это — из серии "дурак думкой богатеет"», — сказал Золотарев.

Он выразил уверенность, что даже если демократы одержат победу на выборах, они вряд ли вернуться к повестке, которую ожидает от них Киев.

Ранее стало известно, что некоторые европейские лидеры начали терять терпение к действиям президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что если канцлер Фридрих Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа.

