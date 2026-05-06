Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:15, 6 мая 2026Бывший СССР

На Украине не увидели предпосылок к изменению отношения США после президентства Трампа

Золотарев: Глупо ожидать, что после Трампа США вернутся на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что не видит предпосылок к изменению отношения США к Украине после завершения президентства Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что у Украины нет финансовых и человеческих ресурсов, чтобы продолжать боевые действия после 2026 года, страна зависит от доброй воли партнеров, которая может измениться, например, в силу сложной финансовой ситуации.

«Да, можно еще 26 год тянуть, безусловно, судя по всему, текущие потребности будут закрыты, но что дальше? Ждать того, что Трамп закончится, и его загонят в повестку Байдена, наивно, это — из серии "дурак думкой богатеет"», — сказал Золотарев.

Он выразил уверенность, что даже если демократы одержат победу на выборах, они вряд ли вернуться к повестке, которую ожидает от них Киев.

Ранее стало известно, что некоторые европейские лидеры начали терять терпение к действиям президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что если канцлер Фридрих Мерц склоняется к политике умиротворения американского лидера, то другие европейские политики требуют жесткого ответа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При атаке дронов на Крым погибли пять человек. Удары ВСУ начались незадолго до вступления в силу объявленного Зеленским перемирия

    В России оценили размер будущей пенсии блогеров

    В России отменили медсправки при получении прав

    В России предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров

    Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

    Раскрыты особенности секса после 60 лет

    Названа пенсия при отсутствии трудового стажа

    Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

    В России рассказали о попытках скопировать «Катюшу»

    В США предупредили Европу о провале попыток победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok