18:24, 6 мая 2026Бывший СССР

На Украине опровергли отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

«Би-би-си»: Зеленский не принял решение об отказе от перемирия на 9 Мая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение об отказе от перемирия на 9 Мая, предложенного российской стороной. Об этом со ссылкой на источник в украинской власти в Telegram-канале сообщает «Би-би-си».

«Президент еще не определился относительно 9 Мая. Он определяется в таких условиях день в день, то есть если они сегодня атаковали, то мы тоже будем завтра», — рассказал собеседник издания.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил Kyiv Independent, что руководство страны отвергло предложенное российской стороной перемирие. Он добавил, что Киев не видит смысла в прекращении огня на период празднования Дня Победы.

До этого близкий к офису президента (ОП) Украины Telegram-канал «Сотрудник ОП» сообщил о подготовке Зеленским плана действий на 9 Мая. Автор сообщения подчеркнул, что Киев даст зеркальную реакцию. При этом он не уточнил, на что именно будут реагировать украинские власти.

