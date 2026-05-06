Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 6 мая 2026Бывший СССР

На Украине признали серьезный ущерб объектам добычи газа в результате последних атак

«Нафтогаз» признал ущерб объектам добычи газа в результате атак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Последние атаки России по территории Украине нанесли серьезный ущерб объектам добычи газа, об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Его слова приводит «Страна.ua».

Он сообщил, что с начала 2026 года Россия осуществила 107 массированных атак на объекты «Нафтогаза», в основном на газодобывающую инфраструктуру. Последние удары продолжаются уже пять дней подряд.

Украина вынуждена компенсировать потери за счет импорта газа, добавил Корецкий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    На Украине признали серьезный ущерб объектам добычи газа в результате последних атак

    Мужчина хитроумно отомстил любившим задерживать лифт на своем этаже соседям

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok