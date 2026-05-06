03:08, 6 мая 2026

На Украине раскритиковали Зеленского за агрессивную риторику и отказ искать компромиссы

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за агрессивную риторику и отказ искать компромиссы.

По его словам, у России есть ресурсы для ведения конфликта, а на Украине может произойти «еще один виточек – и резьбу сорвет».

При этом Зеленский не видит для себя другого выхода, кроме как продолжать, поскольку боится попасть на скамью подсудимых, считает Арти Грин.

«Вопрос в риторике, которую наш президент демонстрирует, и тем самым показывает, что он вообще не настроен заканчивать. Когда ищут компромисс, по крайней мере, ведут себя по-другому, а не так, как Зеленский», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По словам политика, украинская сторона не получала официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

