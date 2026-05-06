На Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии из-за атаки ВСУ на Крым

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил лидеров государств Европейского союза (ЕС) в лицемерии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на республику Крым. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Я не услышал ни слова обеспокоенности от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует беспилотники. Это очень серьезная ситуация, лидеры ЕС совершают большую ошибку», — написал он.

По словам политика, Брюссель обязан поменять свою позицию и политику в отношении Украины, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина нарушила перемирие на 9 Мая, ударив по Крыму.

5 мая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали республику Крым. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что при ударе украинских дронов по Джанкою не стало пяти человек.