На Западе раскрыли новый план Зеленского против России

Politico: Украина намерена разработать собственную систему ПРО

Украина собирается разработать собственную систему противоракетной обороны (ПРО) на основе европейских технологий. О новом плане Киева против России сообщает Politico.

«Украина стремится создать собственную систему ПРО, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце [президент Украины Владимир] Зеленский поставил цель создать украинскую систему ПРО "в течение года", однако достичь ее будет нелегко», — указано в статье.

Утверждается, что потребности Киева не могут быть удовлетворены поставками европейских систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за их недостаточного производства, а война США с Ираном обострила нехватку американских системх Patriot.

Ранее стало известно, что украинское командование усиливает системы ПВО в Киеве норвежскими зенитными комплексами. В районе Борисполя было отмечено перемещение зенитно-ракетных комплексов «Бук» на новые позиции в юго-восточных окраинах украинской столицы.