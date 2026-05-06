Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 6 мая 2026Бывший СССР

На Западе раскрыли новый план Зеленского против России

Politico: Украина намерена разработать собственную систему ПРО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Украина собирается разработать собственную систему противоракетной обороны (ПРО) на основе европейских технологий. О новом плане Киева против России сообщает Politico.

«Украина стремится создать собственную систему ПРО, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце [президент Украины Владимир] Зеленский поставил цель создать украинскую систему ПРО "в течение года", однако достичь ее будет нелегко», — указано в статье.

Утверждается, что потребности Киева не могут быть удовлетворены поставками европейских систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за их недостаточного производства, а война США с Ираном обострила нехватку американских системх Patriot.

Ранее стало известно, что украинское командование усиливает системы ПВО в Киеве норвежскими зенитными комплексами. В районе Борисполя было отмечено перемещение зенитно-ракетных комплексов «Бук» на новые позиции в юго-восточных окраинах украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok