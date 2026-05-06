08:59, 6 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об усилении систем ПВО в Киеве

Марочко: ВСУ усиливают ПВО в Киеве норвежскими зенитными комплексами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское командование усиливает системы противовоздушной обороны в Киеве норвежскими зенитными комплексами. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В Бровары прибыли несколько передвижных норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS», — рассказал Марочко.

По его словам, в районе Борисполя было отмечено перемещение зенитно-ракетных комплексов «Бук» на новые позиции в юго-восточных окраинах украинской столицы.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров делился с «Лентой.ру», что если ВСУ нарушат перемирие на 9 мая, последует незамедлительный удар по центру Киева.

