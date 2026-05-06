21:06, 6 мая 2026Мир

На Западе удивились «самоубийственному» решению ЕС против России

L’Antidiplomatico: Отказ от российского газа стал катастрофой для ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение отказаться от российского газа стало катастрофой для Европейского союза (ЕС). Об этом пишет издание L’Antidiplomatico.

Утверждается, что Брюссель пошел на этот шаг исходя из «благородных принципов и недальновидной уверенности», заключающейся в том, что возобновляемых источников энергии будет достаточно, а сжиженный природный газ (СПГ) из США станет надежной заменой.

«На деле же это оказалось просто выгодной сделкой для Вашингтона. Цены взлетели. Инфляция "съела" зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода "план Б" после осознания того, что "план А" был самоубийственным», — указано в статье.

Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории. «Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории — кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства», — сказал он.

