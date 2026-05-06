L’Antidiplomatico: Отказ от российского газа стал катастрофой для ЕС

Решение отказаться от российского газа стало катастрофой для Европейского союза (ЕС). Об этом пишет издание L’Antidiplomatico.

Утверждается, что Брюссель пошел на этот шаг исходя из «благородных принципов и недальновидной уверенности», заключающейся в том, что возобновляемых источников энергии будет достаточно, а сжиженный природный газ (СПГ) из США станет надежной заменой.

«На деле же это оказалось просто выгодной сделкой для Вашингтона. Цены взлетели. Инфляция "съела" зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода "план Б" после осознания того, что "план А" был самоубийственным», — указано в статье.

Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории. «Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории — кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства», — сказал он.