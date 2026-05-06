15:08, 6 мая 2026Наука и техника

Найдено средство для борьбы с мигренью без побочных эффектов

AIM: Препараты на основе эптинезумаба и атогепанта уменьшают частоту мигрени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Препараты нового поколения на основе эптинезумаба и атогепанта помогают уменьшить число приступов мигрени и вызывают меньше побочных эффектов. К такому выводу пришли исследователи в обзоре 43 клинических испытаний, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые проанализировали данные взрослых пациентов, страдавших хронической мигренью — состоянием, при котором головная боль возникает не менее 15 дней в месяц. Наиболее эффективными оказались препараты, воздействующие на белок CGRP, связанный с развитием боли и воспаления при мигрени.

Исследование показало, что такие лекарства в среднем сокращали количество дней с мигренью примерно на два дня в месяц и при этом переносились лучше старых препаратов. Эти средства выпускаются в виде таблеток, инъекций, инфузий и назального спрея.

Авторы отмечают, что более старые методы лечения, включая ботокс и некоторые противосудорожные препараты, показали менее надежные результаты и чаще вызывали нежелательные реакции. При этом ученые подчеркивают, что полностью лишенных побочных эффектов лекарств не существует, а выбор терапии должен учитывать состояние пациента и рекомендации врача.

Ранее ученые выяснили, что иглоукалывание снижает частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры.

